Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 11 de marzo de 2024, p. 23

Oaxaca, Oax., Trabajadores y derechohabientes del Hospital Regional Presidente Juárez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) se manifestaron ayer por la falta de agua potable en el nosocomio, el cual tiene 280 camas censables. Aseguraron que al carecer del líquido, el inmueble se ha convertido en un foco de infección.

Personal médico, de cocina, así como familiares de enfermos, protestaron en el acceso del hospital y exigieron la presencia del director, Emanuel de Jesús Cortés Santiago, quien según los inconformes debe dar la cara por ser el responsable de la clínica y de lo que ahí ocurre.

Empleados del nosocomio afirmaron haber recibido indicaciones de no tomar líquidos, pues los sanitarios no hay agua; tampoco pueden lavarse las manos, por lo que las enfermeras usan gel antibacterial. Revelaron que en la cocina no hay agua apta para manipular alimentos lo que podría provocar enfermedades entre los pacientes internados y ya lo hicieron saber a los directivos, quienes no les han hecho caso.