“No tenga usted temor –le dijo Xóchitl Gálvez–, todas las refinerías del mundo se van a cerrar tarde que temprano”. Cosme Leal respondió ayer en su cuenta de la red social X: Como alcalde de Cadereyta a mí no me tiembla la mano: voy a defender nuestra refinería contra todos los políticos, independientemente del partido que sean, cuando estos quieran afectar la fuente de ingresos de miles de familias jimenenses .

Agregó que si bien a algunos les da miedo confrontar al gobernador (Samuel García) por ser de su mismo partido (Movimiento Ciudadano), a mí no me tiembla la mano y lo he demostrado. No nos vamos a dejar ni del mandatario, ni de ningún candidat@ que quiera usar el sustento de las familias jimenenses para sacar provecho electoral .

Expuso que está a favor de la modernización y de la instalación de filtros en la planta de Pemex para reducir las emisiones contaminantes, pero nunca de la reubicación de la procesadora de petróleo crudo, ni de su cierre, pues de ella depende el sustento de miles de familias.

De igual manera, sostuvo que está preparado para defender la factoría desde el punto de vista jurídico, y advirtió que de ser necesario, utilizará la fuerza pública para cuidar la fuente de trabajo de los habitantes de Cadereyta de Jiménez. Leal Cantú concluyó su mensaje con la frase: Cadereyta, estoy de tu lado .

En repetidas ocasiones, el gobierno de Nuevo León se ha quejado de las emisiones contaminantes de la refinería, a través de su Secretaría de Medio Ambiente, y ha amagado reiteradamente con realizar inspecciones dentro de la misma.