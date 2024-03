El primer Óscar de la noche fue para Da’Vine Joy Randolph por su actuación en Los que se quedan. Emocionada, expresó: por mucho tiempo quise ser diferente, y ahora me doy cuenta de que sólo necesito ser yo misma .

Nolan venció en la categoría a Yorgos Lanthimos (Pobres criaturas), Martin Scorsese (Los asesinos de la Luna), Justine Triet (Anatomía de una caída) y Jonathan Glazer (Zona de interés). El cine tiene poco más de 100 años. Me refiero a que imaginen estar ahí 100 años en la pintura o el teatro. No sabemos hacia dónde se dirige este increíble viaje. Pero saber que piensan que soy una parte importante significa mucho para mí , señaló el cineasta al recibir la estatuilla.

Oppenheimer se llevó siete premios: mejor película (dirección para Nolan), actor protagonista para Cillian Murphy, actor de reparto para Robert Downey Jr, montaje, dirección de fotografía y banda sonora. Mientras, Pobres criaturas, de Yorgos Lanthimos, obtuvo cuatro, incluido mejor actriz protagonista para Emma Stone. What Was I Made For?, de Billie Eilish, por Barbie, fue reconocida como mejor canción original, único premio para el filme de Greta Gerwig, cuya otra canción postulada, I’m Just Ken, puso a bailar al teatro con la interpretación de Ryan Gosling

20 días en Mariúpol, de Mstyslav Chernov, desgarrador relato en primera persona de los primeros días de la incursión rusa a Ucrania en 2022, ganó el Óscar al mejor largometraje documental. La producción conjunta de The Associated Press y la serie Frontline, de PBS, le valió premios a Chernov, la productora y editora Michelle Mizner y el productor Raney Aronson-Rath. Es la primera estatuilla que gana Ucrania.

Anatomía de una caída fue la afortunada de ayer en la gala al obtener la estatuilla en la categoría mejor guion original, que fue escrito por Justine Triet y Arthur Harari.

Un excelente momento fue cuando acompañada al piano por su hermano Finneas, Eilish deleitó a los asistentes con una hermosísima interpretación de su exitosa What Was I Made For? Poco después la película Pobres criaturas se llevó el Óscar al mejor maquillaje y peluquería, mientras American Fiction obtuvo el galardón en mejor guion adaptado para Cord Jefferson.

El mejor corto documental fue La última tienda de reparaciones; el mejor sonido para Zona de interés; el mejor diseño de producción para Pobres criaturas; el mejor corto documental de acción La maravillosa historia de Henry Sugar, y el mejor diseño de vestuario para Pobres criaturas.

Asimismo, Zona de interés ganó como mejor película internacional. El filme de Jonathan Glazer, centrado en el día a día del comandante de Auschwitz Rudolf Höss y su familia, dejó sin premio a La sociedad de la nieve.

El famoso luchador profesional y actor estadunidense John Cena dio su toque a la ceremonia al salir desnudo a anunciar el premio al mejor diseño de vestuario. Kimmel bromeó que el sobre con el cual Cena se cubría sus partes íntimas era bastante grande. Pobres criaturas también se llevó los premios al mejor diseño de producción y al mejor maquillaje y peluquería.

La mejor cinta de animación fue El niño y la garza; el mejor corto de animación War Is Over!, inspirado en la música de John y Yoko. Godzilla Minus One, ambientada en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, ganó el Óscar a los mejores efectos visuales.

Hayao Miyazaki, el legendario cineasta japonés cuyos clásicos del anime han encantado a los fanáticos de todo el mundo por décadas, ganó el segundo Óscar de su carrera a los 83 años. Es el director de mayor edad postulado en la categoría y el ganador de mayor edad por más de dos décadas, lo que se suma a un gran año en Hollywood para cineastas mayores. Miyazaki no estuvo presente en la ceremonia.