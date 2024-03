El rearme colectivo de Europa está hoy de lleno en la agenda política. En marzo del año pasado se planteó tal intención como el medio para reforzar su seguridad; esto conlleva el aumento de la capacidad de producción de armas y municiones. El incremento de las fuerzas armadas es un componente clave de una estrategia en curso. Con todas las diferencias que pueden advertirse en el actual belicismo en esa parte del mundo, hay una irremediable sensación de déjà vu en la situación europea que se desprende de las más tradicionales y antiguas contraposiciones políticas entre Rusia y Europa. Ocurren, claro está, en un contexto internacional distinto y esto le da necesariamente un cariz particular en la dimensión regional y, ciertamente, en el entorno global prevaleciente.

El caso es que la guerra se impone de modo persistente como la forma de enfrentar los conflictos entre las naciones, es una constante histórica, en la que la estructura del poder en todas sus dimensiones se exhibe, se recompone y, dicho sin rodeos, a expensas de los ciudadanos de a pie. El jefe del ejército sueco ha dicho que la gente se debe preparar mentalmente para la guerra con Rusia; se informa en la prensa de una gran cantidad de reservistas y voluntarios dispuestos para el combate. Esto, luego de que tras el colapso de Unión Soviética el ejército se redujo 90 por ciento y las fuerzas navales y aéreas 70 por ciento, mientras la inversión en defensa respecto al PIB cayó de 3 a uno por ciento. En el Reino Unido la situación parece distinta, según una encuesta de la empresa YouGov-UK ante las declaraciones de jefes del ejército de que el país debe moverse de un mundo de posguerra a uno de preguerra . Se vuelve a considerar la conscripción, pero según un sondeo reciente 38 por ciento de los menores de 40 años dijeron que se negarían a servir en las fuerzas armadas en el caso de una guerra mundial y una tercera parte afirmó que no lo harían incluso si el país enfrentara una inminente invasión. Es difícil prefigurar las condiciones que surgirían ante el estallido de un conflicto generalizado en Europa y, más aún, lo que ocurriría en el caso de una expansión bélica de gran escala. Pero no puede eludirse considerar las opciones, no nos podemos dar ese lujo.

Hay una guerra en Europa que dura ya más de dos años. Se vuelve a hablar abiertamente de un conflicto extendido y eso debe confrontarnos a todos los ciudadanos, sea donde quiera que vivamos. No hay escapatoria ante la probable generalización de la guerra y la devastación. ¡No otra vez!