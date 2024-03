Joshua Reyes Sámano

Periódico La Jornada

Lunes 11 de marzo de 2024, p. 9

Al recoger su última flecha de la diana, algunas lágrimas recorrieron el rostro de la arquera mexicana Ana Paula Vázquez, para después vivir un instante de júbilo al abrazar a sus compañeras, Ángela Ruiz y Alejandra Valencia, al conseguir el pase a París 2024. La originaria de Ramos Arizpe, Coahuila, superó una lesión en el hombro que le impidió participar en los Juegos Centroamericano y Panamericanos en 2023, para imponerse en la contienda y dejar fuera a la medallista olímpica en Londres 2012 y un referente del tiro con arco mexicano Aída Román, en el último día del proceso selectivo en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento.

Estoy muy orgullosa del trabajo que he hecho y no ha sido fácil. Cuando dimensioné que estaba al nivel de las demás, me aferré y no solté la posibilidad de representar a México. Mi propósito es ganar una medalla en París, fortalecerme para la ronda individual, porque si yo estoy fuerte el equipo también lo estará , mencionó.

Al gesto de afecto se unió Bruno Martínez, un joven arquero que se mantuvo incesante durante el proceso para lograr el cometido. Para afianzar su sueño rumbo a la justa olímpica, Martínez dejó en el camino a otro medallista olímpico como Luis Abuelo Álvarez, quien finalizó en cuarto sitio en su categoría, al igual que Román, dos de los arqueros más experimentados con 32 y 35 años, respectivamente. Mariana Avitia, medallista olímpica, quedó fuera al finalizar en el sexto sitio.