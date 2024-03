“A

lgo podemos hacer… no todo está perdido”, le dijo monseñor Castro Castro, obispo de Cuernavaca y secretario de la Conferencia del Episcopado Mexicano, a Joaquín López Dóriga en su noticiario del mediodía.

No somos pocos los que creemos que algo puede y debe hacerse, aunque no acertemos a precisar rumbo, sentido y forma. Como lo dice el periodista: algo hay que hacer, pero no sabemos qué. No con la información que hoy disponemos.

Lo que no debemos permitir es tomar a broma lo que nos pasa: actos criminales, abusos del poder, desacato de las normas, como recientemente ocurrió en Palacio Nacional, donde la ilegalidad llega a ser festejada por el propio Presidente de la República con su abyecto ¿quién pompó? (en referencia, suponemos, a los tenis de los asaltantes de la puerta palaciega).

Visto desde este mirador, el panorama electoral es campo desolado. No hay unidad ni para el duelo y nuestras sensibilidades básicas, elementales, parecen postradas, inanimadas, sin poder reaccionar frente al horror y el miedo que paralizan y llevan a conformar legiones de idiotas, hombres privados según los griegos, sin capacidad de reacción o respuesta ni en defensa propia.

Miedo hay: en las familias que han perdido hijos asesinados o desaparecidos, en los vecinos que cotidianamente se enteran de tragedias, en los usuarios de transporte público… No hay escape, por eso tenemos que hablar del miedo y el horror.

Las cosas duran hasta que se acaban, solíamos decir cuando el presidente Díaz Ordaz quiso convertir en forma de gobierno una sarta de arbitrariedades ilegales. No es tal nuestra circunstancia de hoy, a pesar de lo amenazante del verbo y los gestos de quienes dicen querer gobernarnos.