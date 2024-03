Carolina Gómez Mena

Prácticamente no existe diferencia en el tiempo que dedican las mexicanas que están en pobreza y las que no a las labores de cuidado de otras personas en el hogar, señaló José Nabor Cruz Marcelo, titular del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), quien detalló que, en promedio, las mujeres que experimentan carencias dedican 26.7 horas a la semana a esas tareas, mientras las que no están en esas condiciones invierten 26.9.

Dada esta fuerte diferenciación, quien tiene la mayor responsabilidad y el peso para cuidar a otro miembros de la familia en el hogar, siguen siendo las mexicanas estén o no en situación de pobreza , subrayó.

En entrevista con La Jornada, indicó que la concreción de un sistema de cuidados debe ser una de las prioridades de las agendas de los aspirantes a la Presidencia.

“Las candidatas y el candidato han manifestado de alguna manera que en caso de que alguno de los tres resulte ganador sí lo pondrá en su agenda relevante para los siguientes seis años de gobierno y tenemos que construir prioritariamente un sistema de cuidados en los dos extremos de la población, es decir la para adultos mayores y primera infancia .

En el contexto del lanzamiento del Sistema de Indicadores sobre Pobreza y Género en México, hizo notar que la inequidad entre mujeres y hombres prevalece también en las labores domésticas que tienen necesidades económicas y sociales.