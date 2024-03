En tanto, con el propósito de no violentar la ley electoral, la CEM lleva a cabo encuentros iluminativos, ilustrativos y formativos respecto a lo que podemos hacer como asociación religiosa, y lo que no podemos hacer en este periodo comicial, precisó Ramón Castro, obispo de Cuernavaca y secretario general del organismo religioso.

Indicó que a veces los presbíteros y religiosos no lo tienen claro, y es por eso que se les orienta para que sepan cuál es la frontera que no podemos pasar ; son detalles que a veces un sacerdote no conoce, como por ejemplo que un candidato lleve publicidad al atrio de una iglesia; eso se ha determinado que no es correspondiente. Se ha determinado también que si un candidato hace una visita a un sacerdote y obispo y se toma una foto, allí según el Tribunal (Electoral del Poder Judicial de la Federación), no habría problema, porque no es proselitismo .