Juan Carlos Flores

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 10 de marzo de 2024, p. 6

Colima, Col., El candidato presidencial por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynez, criticó la estrategia de seguridad del gobierno federal en donde puso como ejemplo al estado de Colima, donde existe la peor versión de los gobiernos de Morena .

En su visita al estado, donde se reunió con simpatizantes en un salón de eventos y recorrió el centro histórico de la capital, Álvarez Maynez sostuvo que una nueva estrategia de seguridad volverá a Colima a ser uno de los estados más seguros del país y no uno de los más violentos del mundo.

Así como hoy se habla de lo que se hizo en ese estado, que se modificó una condición de violencia, en cinco o seis años van a decir: se pacificó México, se pacificó Colima, las niñas y los niños pueden volver a salir a las calles, ese es el compromiso que venimos a hacer , dijo.

Mencionó que los regímenes pasados fueron muy ladrones en donde no es alternativa volver a confiar en políticos emanados del PRI o del PAN tenemos memoria, sabemos lo que representan, conocemos cómo le fallaron al país y lo que vamos a hacer es mirar al futuro de nuestras niñas, de nuestros niños , aseguró.

La dignidad de los policías