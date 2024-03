Georgina Saldierna

Enviada

Periódico La Jornada

Domingo 10 de marzo de 2024, p. 5

Morelia, Mich., La candidata presidencial de Morena, PVEM y PT, Claudia Sheinbaum, dijo que su objetivo es reducir la inseguridad de manera más rápida, para lo que descartó mano dura o declarar la guerra, como hizo el ex presidente Felipe Calderón. Este es un asunto de justicia social , subrayó.

Rechazó además que esté en curso una narcoelección, si bien aceptó que existen lugares donde hay violencia, pero el gobierno federal, en coordinación con los estatales, está tomando cartas en el asunto.

De gira ayer por Michoacán y el estado de México, declaró al municipio mexiquense de Atlacomulco tierra de Morena, ya no del PRI.

En el mitin efectuado en el centro de Metepec, se vio por primera vez en la campaña al ex priísta y ex gobernador de Oaxaca Alejandro Murat, quien no subió al estrado. Con una cachucha guinda, se mantuvo abajo del templete, donde lo saludo la abanderada.

En Michoacán tuvo un encuentro con simpatizantes en un semivacio estadio Morelos, debido a que muchas personas abandonaron el sitio por el intenso calor. Varias de ellas comentaron que habían llegado desde las 8:30 de la mañana, por lo que llevaban cuatro horas bajo los rayos del sol. Hubo casos de insolación que tuvieron que ser atendidos por paramédicos.

En la red social X, Sheinbaum agradeció más tarde la presencia de sus seguidores a pesar del intenso calor; calculó en 40 mil la asistencia.

La ex jefa de Gobierno afirmó que de ninguna manera habrá una elección violenta. Serán comicios con una participación masiva .