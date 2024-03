Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Domingo 10 de marzo de 2024, p. 4

La tarea de encontrar a los ciudadanos que el 2 de junio serán funcionarios de casilla se complica en las zonas de mayor poder adquisitivo, donde hay una tasa de negación superior a la media nacional, que es de 51.76 por ciento, revelan estadísticas del Instituto Nacional Electoral (INE).

En la clasificación de rechazos o impedimentos , a escala general, 46.3 por ciento es porque la persona no fue localizada, 21.63 dijo que no puede por compromisos laborales y sociales, 12.28 de plano declinó la invitación, 11.69 adujo problemas de salud y 1.50 argumentó situación de discapacidad. Además, en porcentajes mínimos fue por impedimentos legales (regularmente por ser militantes de un partido), lo que veta la norma electoral.

Sin embargo, los datos oficiales –y perspectiva de los consejeros– también muestran la factibilidad de alcanzar la meta, pues de un primer sorteo de 13 millones 98 mil 718 de electores –de un padrón de 100 millones–, el objetivo es localizar, convencer y capacitar a alrededor de 1.5 millones de personas que contarán los votos en las 170 mil 3 casillas a instalar en todo el país. Hasta anoche se había visitado a 92 por ciento del objetivo, y pese a las resistencias o imposibilidades, se tiene ubicado a 1.9 millones de personas que cumplen los requisitos, esto es, más de los que se necesitan.

Martín Faz, presidente de la Comisión de Capacitación y Organización del INE, señaló que el nivel de rechazo de los ciudadanos a participar no es superior al de otros procesos, aunque siempre hay distritos y secciones en los que se batalla más , “particularmente en zonas urbanas y de alto nivel socioeconómico; es un asunto curioso, pero no atípico. Por ejemplo, en estos lugares residenciales (los Caes –supervisores y capacitadores–) no pasan de la pluma de ingreso”.

La perspectiva es cumplir el objetivo, pues en el último corte parcial hay 106 por ciento de cobertura a escala nacional, aunque hay zonas con niveles mucho más bajos.