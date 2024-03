Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 10 de marzo de 2024, p. 19

Buenos Aires. La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner respondió ayer al ultraderechista presidente Javier Milei, quien intentó desentenderse de un decreto que firmó el mes pasado, en el que se adjudicó junto a sus funcionarios 48 por ciento de aumento de sueldo, y atribuyó a ella esa medida. Quiero pensar que usted lee lo que firma, ¿no? En el de enero (pasado) no incluyó expresamente a las autoridades y en el de febrero se incluyó usted y sus funcionarios. Como verá, el decreto que yo firmé hace 14 años no tiene nada que ver , replicó la ex mandataria.

Milei sostuvo que le informaron que el decreto surge del que firmó Fernández de Kirchner (hace 14 años) además en otras circunstancias , y por esa razón hubo este aumento automático a la planta política de este gobierno .

Al comenzar la carta de respuesta publicada en su red de Tik Tok, la ex gobernante escribió: Presidente... usted quiere pelearse conmigo para que no hablemos del decreto que firmó dándose un aumento de 48 por ciento a usted y a sus funcionarios mientras pulveriza las jubilaciones y los salarios de los argentinos... y de las argentinas también. Admita que firmó, cobró y lo pescaron .

Milei firmó en enero el decreto 90/2024, que establecía que los funcionarios del Poder Ejecutivo no cobrarían el aumento dispuesto para los trabajadores estatales de 16 por ciento, pero el 28 de febrero él mismo decidió los incrementos de 48 por ciento y después intentó responsabilizar a Fernández de Kirchner, lo que resultó imposible de sostener.

Ahora debió volverse atrás para, mediante otro decreto (2026/24) con su firma, la del jefe de gabinete, Nicolás Posse, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, incluirse en el aumento referido.

Milei nombró estos días a dos funcionarias de 23 años, con altísimos salarios, entre ellos uno que lleva el apellido Menem, con quien fraterniza la hermana del mandatario Karina Milei, quien es secretaria general de la presidencia.

Todo esto sucedió mientras el presidente anunciaba nuevos ajustes, en especial para los jubilados, cuya caja previsional fue virtualmente asaltada, violando todas las leyes y además llevándose los millonarios Fondos de Garantía de Subsistencia que amparaban a los pensionados frente a cualquier contingencia.

Esto últimos sucesos se produjeron un día después de que en una marcha multitudinaria de mujeres se rechazaron las políticas del gobierno, al que entre otros términos consideraron como una dictadura, con un eslogan inconfundible: la patria no se vende .

Golpe a equidad de género