Periódico La Jornada

Domingo 10 de marzo de 2024, p. 8

Los Ángeles . A lo largo de la multimillonaria película Barbie, se escucha una versión instrumental del éxito de Billie Eilish What Was I Made For, como la banda sonora de la crisis existencial de la famosa muñeca. En la escena final, el falsete empalagoso de Eilish finalmente se escucha sobre un piano familiar, que deja un nudo en la garganta.

Es uno de los muchos momentos musicales destacados en una película repleta de ellos: desde el disco-pop de Dua Lipa Dance the Night, con letras que se sincronizan perfectamente con la coreografía personalizada de Margot Robbie, hasta una reinvención del éxito Barbie Girl de Aqua de 1997, sampleado por Nicki Minaj e Ice Spice.

La música de Barbie se ha convertido en su propio éxito de taquilla, vendiendo 126 mil copias en su primera semana y debutando en el número 2 en la lista de álbumes Hot 200 de Billboard. También ha ganado tres premios Grammy, un Globo de Oro y dos nominaciones a los Premios de la Academia en la categoría de canción original, más que cualquier otra película.

Es difícil precisar cuánto tiempo ha pasado desde que una banda sonora, también conocida como soundtrack, ha dominado la conversación de la manera en que lo ha hecho Barbie, particularmente en los Óscar. Podríamos pensar en Lady Gaga en A Star is Born, con el éxito de Shallow. Luego están La La Land y Dreamgirls, la segunda recibió tres de las cinco nominaciones a canciones originales en 2007. Pero parecía que hubo una sequía en las bandas sonoras que definen el espíritu de la época.

Entonces, ¿es Barbie una excepción? ¿O los grandes soundtracks están de vuelta?

Fórmulas

Cada década ha producido bandas sonoras memorables. La más grande de todos los tiempos sigue siendo The Bodyguard (El guardaespaldas) de 1992 impulsada por Whitney Houston y su emblemática I Will Always Love You, que vendió 45 millones de copias.