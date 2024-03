N

ina Lincoln y Bob Schalwijk, él, holandés de pura cepa, y ella, de ascendencia estadunidense, tuvieron cinco hijos enamorados de México, a imagen de sus padres, que han destacado o a lo largo de los años por su creatividad, su inteligencia y su pasión. Peter, el mayor, es una figura singular en San Miguel de Allende, y resulta evidente que la familia Schalwijk ha dado su vida a México y ha contribuido a engrandecerlo. Su talento, su creatividad, los ha convertido en divulgadores de las maravillas de nuestro país.

–Pim, acompañaste a Bob Schalwijk, tu papá, a viajes a la Tarahumara. Una de las fotos que más me impresiona es la del vuelo de una tarahumara corriendo con sus enaguas a medio llano; una imagen llena de poesía. Conocí a tus padres cuando ustedes cinco aún no nacían, y de repente aparecieron uno tras otro, rubios y muy bellos. Los veía en la avenida Miguel Ángel de Quevedo en una combi pintada de azul en la que estaban pintadas unas nubecitas…

–Eran olitas, no nubecitas.

–Nina Lincoln, tu madre, fue decisiva en la educación Montessori de la escuela de Malú Escobedo, en San Jerónimo…

–Hicimos toda la primaria en San Jerónimo. Peter, mi hermano, fue compañero de Felipe y de Paula.

–¿Que tu papá fuera un fotógrafo muy reconocido influyó en tu vocación por esa actividad?

–Desde chico me llamó mucho la atención. Todo lo que hacía mi papá en el estudio me atraía, aunque él no dejaba entrar a nadie. A los 14 años, le dije que quería una cámara, me respondió que sí, pero que tenía que trabajar en el estudio. Empecé barriendo mal y me explicó cómo hacerlo para no levantar polvo, porque se asienta en los negativos y echa a perder el material. No era una instrucción directamente fotográfica, pero sí relacionada con ella. Dos semanas después, le hice ver que ya había aprendido a barrer y que quería mi cámara; sacó una camarita Instamatic de rollo 110 y me la regaló. ¿Te acuerdas que de niños íbamos mucho a Tepoztlán? Me llevé la cámara y fuimos a caminar con mis hermanos Peter, Adrián, Benji y Paul, a quienes tomé fotos, y cuando regresamos, le pedí a mi padre que las revelara… Me gustaría encontrar los negativos de ese primer rollo, pero quién sabe dónde quedó. Me dijo que sí, pero que yo le ayudara en el cuarto oscuro. Así me fui encariñando con la fotografía y aprendiendo todo el trabajo que se hace en un cuarto oscuro. Llegaron proyectos más grandes, como las fotos de la obra de todos los muralistas.

“Entonces, a las 6 de la tarde fuimos a la Secretaría de Educación Pública y nos quedábamos hasta las cuatro de la mañana, un día sí y un día no. Tomamos a Juan O’Gorman, a Siqueiros, a Diego Rivera y a Orozco en la noche para tener una luz más pareja y controlarla con los flashes. Durante el día había mucha gente, pero en la noche estábamos solos. Aprendí a usar muy bien los flashes. Como me gustaba la fotografía, mi papá me invitó a ser su asistente; después decidí estudiar administración hotelera e ir a la Universidad Intercontinental. Tuve una pequeña empresa de turismo de aventura: llevaba a gente a caminar a la Sierra Tarahumara. En esos viajes captaba muchas fotos y las publicaba en México Desconocido y otras revistas. Con esa empresa hice muy poco dinero, pero decidí dedicarme ciento por ciento a la fotografía y dejar las excursiones.”

–¿Llevabas gente a la Sierra Tarahumara?

–Las llevaba a Cusárare y a Divisadero; la excursión duraba cinco días. En ese camino en particular es muy difícil llevar burros, porque no caben en la vereda y se corre el riesgo de caer al precipicio con la carga. Nos ayudaban unos tarahumaras, y cada uno de los que hacíamos el viaje, cargábamos cosas; eran cinco días de 4 kilómetros de camino hasta la noche. A veces había una diferencia de altura de mil metros; pasábamos todo el día subiendo o bajando. Me acuerdo de que en el Cañón del Cobre tuvimos que cruzar tres barrancas. De esos viajes me gustaba tomar fotos y documentar la vista; finalmente, decidí llevar mi cámara en lugar de gente. Empecé a viajar yo solito con mi cámara y a documentar todo para publicarlo en revistas de viajes. A los 24 años me lancé al terminar la Universidad Intercontinental, en la salida a Cuernavaca.