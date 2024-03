Juan Pérez, nombre que usa uno de los afectados, afirmó que el hostigamiento laboral es porque no alcanzamos a llevar a 5 mil acarreados que nos pidieron para el informe de Sandra Cuevas el 8 de enero, pues sólo pudimos llevar a 2 mil. Nos enteramos de que la señora Cuevas se molestó mucho, echó groserías y desde enero nos separaron del cargo .

Explicó que llevan a vendedores ambulantes a quienes no pagan por su asistencia a los eventos, pero si se les recuerda que al no ir se les impedirá ponerse tres o cuatro días, por eso acuden .

El trabajador, con 35 años de antigüedad, dijo que han traído a ocupar nuestras plazas a personas de Coltongo, zona conocida como de los tarimeros de Azcapotzalco. Sabemos que es el año de Hidalgo .