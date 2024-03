Las manifestantes advirtieron que no permitirían el acto de campaña, por lo que algunas empujaban la vallas metálicas para derribarlas, y el equipo de Brugada –identificado con chalecos guinda–, trataba de que no fueran quitadas; los manotazos y empujones no pasaron a mayores.

Un hombre que no fue identificado como parte del equipo de Brugada Molina gritaba: ¡que no las manipulen, ya no cometan más delitos, las mujeres deben estar unidas, el espacio público es de todos¡ En respuesta, fue empujado mientras ellas le gritaban ¡ya cállate, güey! , y otras arrojaron las sillas sin que nadie resultara lesionado.

Una activista decía con un megáfono: no nos vamos a quitar, no les vamos a dejar hacer su pinche evento pedorro hasta que no nos den el espacio que nos pertenece, que hemos gestionado durante tres años . Los policías presentes no intervinieron, sólo permanecieron atentos y el equipo de campaña mejor se replegó.

En la zona de Bellas Artes y la Alameda es común que mujeres de diferentes agrupaciones coloquen sus puestos para vender mercancía.

En entrevista posterior, Brugada mencionó que es respetuosa y que no solicitará seguridad pública para su campaña, al tiempo que anunció que promoverá un fondo para apoyar las tradiciones y la cultura de los pueblos y barrios. Por la tarde, visitó Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco donde indicó que la policía debe dar un informe mensual al pueblo, y si no mejora la seguridad en dos meses deben ser removidos.