De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 9 de marzo de 2024, p. 10

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó ayer en su mañanera en Morelia, Michoacán, que han detectado que gobiernos estatales encabezados por partidos conservadores están involucrados en la contratación de publicidad y compra de bots en redes sociales. Indicó que van a reunir mayor información para hacer pública la denuncia, pero introdujo el tema al resaltar la persistencia de la campaña en su contra en redes sociales con la etiqueta narcopresidente, que ya tiene 200 millones de vistas.

¿Por qué no pones la última encuesta, la que salió ayer, para que vean cuánto nos han bajado? No estoy presumiendo, ¿eh?, nada más decir que nos hacen lo que el viento a Juárez. ¿Y saben por qué? Por nuestro pueblo, porque el pueblo de México es mucha pieza y me da muchísimo gusto. Imagínense, un mes de campaña en contra, ni el Super Bowl fue difundido tanto .

Por ello, mostró una encuesta que lo mantiene como el segundo líder, a nivel mundial, con mayor popularidad, con 63 por ciento de aceptación, por arriba de presidentes como el argentino Javier Milei (que se encuentra en tercer lugar) o el brasileño, Luis Inácio Lula da Silva.

Hay gobiernos estatales o partidos que están utilizando dinero para eso (campañas en redes sociales), y ese dinero es del pueblo, dinero del presupuesto.