ntonio Machado hace decir a su profesor sentencioso, Juan de Mairena: Nadie es más que nadie. Por mucho que un hombre valga, nunca tendrá valor más alto que el de ser hombre . Ahora, casi 90 años después, diríamos ser humano , pero la máxima sigue en pie porque sigue en disputa. Mírense, si no, las diferencias entre los que abogan por los programas de rescate de los más vulnerables. En apariencia parecen lo mismo, pero no lo son. Claudia Sheinbaum y el obradorismo los plantean como derechos constitucionales, es decir, universales. Xóchitl Gálvez como temporales , en tanto consigue un trabajo, para que la gente pueda ganar su comida trabajando . El ex presidente Fox enunció lo mismo, pero con el desprecio por delante: “Los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país; ya se acabó que estén recibiendo programas sociales. ‘A trabajar, cabrones’, como dice Xóchitl”.

Cuando hablamos de dignidad nos referimos a lo que nos hace irreductibles como seres humanos, la vulnerabilidad ante la muerte: una forma de pertenecer a una especie planetaria que es consciente de su propia miseria mortal, de su insignificancia y, a la vez, de su grandeza. Como la define el filósofo español Javier Gomá: Todos, por el solo hecho de esa pertenencia, la poseen por igual y siempre. Además, esta dignidad igualitaria se percibe ahora como autofundada, no dependiente de otra instancia que le preste fundamento (razón, libertad, moralidad); plena desde el principio y no necesitada de perfeccionamiento, ni expuesta a pérdida, agotamiento o desgaste por una eventual conducta indigna de su titular; absoluta y no relativa a otros, hombres o animales; centrada, por último, no en los deberes que impone a quien la posee, sino en su derecho a exigir a los otros, universalmente, que la respeten, lo que prepara el terreno para desarrollar la doctrina de los derechos fundamentales .

La dignidad, por lo tanto, es un fin en sí misma. Es absoluta. No se le otorga a su poseedor por alguna acción o virtud moral que demuestre o porque así le conviene a una mayoría para el progreso o la paz, porque sea más rentable o favorezca a la utilidad pública. No es temporal hasta que encuentre un empleo, sino un derecho que le garantizan los demás por haberlos excluido, ninguneado y humillado durante generaciones. Es una deuda histórica, no un donativo filantrópico.