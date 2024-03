M

e resulta imperdonable no haber estado atento a que mi muy querido y admirado amigo Hugo Gutiérrez Vega hubiera cumplido 90 años el pasado 24 de febrero. Lo correcto es que le hubiera dedicado unas líneas ese día en vez de escribir un artículo incoloro, inodoro e insípido sobre la señora Gálvez. Parte de la culpa se la debo al covid, que no me dio ánimos para pensar un poco y, tal vez caer en la cuenta, para rendirle a Hugo un modesto homenaje inspirado en la inmensa admiración que le sigo profesando.

Hugo y yo fuimos buenos amigos, especialmente durante sus muchos últimos años desde que abandonó las filas del PAN y se fue desarrollando cada vez más en lo que podríamos llamar una izquierda racional y atinada.

Pero quizá la mayor identificación con él devino de su fascinante poesía y, también, claro está, su condición de jalisciense de la admirable región de los Altos.

Una de las mejores experiencias que me brindó fueron aquellos dos días que pasamos juntos en Lagos de Moreno, la que fue su tierra de infancia y juventud.

Él predicaba en las tardes y yo en las mañanas, pero cuando yo hablaba, Hugo estaba en primera fila y yo hacía exactamente lo mismo. Yo hablaba de historia y él de sus escritores, pero lo más enriquecedor fueron aquellos largos paseos por la ciudad, siempre a partir de su espléndida parroquia y nunca por el mismo camino.

La regla no escrita era sencilla: él hablaba y yo preguntaba de vez en cuando. Asimismo, a cada momento irrumpía en alguna de esas bien ordenadas casas habitación, anunciándose desde el cancel con su poderosa voz y siendo siempre muy bien recibido. Hubo de todo: café, chocolate, aguas frescas y, sobre todo, verdaderas loanzas para mi amigo y sus antepasadas...