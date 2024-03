De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 9 de marzo de 2024, p. 7

Morelia, Mich., Horas antes de que se efectuaran las movilizaciones para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a quienes participarían a hacerlo libremente.

En México, dijo, hay libertad de expresión y manifestación, pero hay que hacerlo de manera pacífica; que no se tiren piedras o bombas, no se utilicen sopletes, no se agreda a quienes están cuidando el orden ni se dañen monumentos ni comercios.

Después de refrendar su apoyo al sector femenino pidió además –enfatizando que no se trataba de una orden o instrucción, sino de una recomendación respetuosa– que se quiten la capucha. Si vivimos en un país libre, ¿para qué cubrirse? La libertad no se implora, se conquista .