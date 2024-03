De la Redacción y Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Sábado 9 de marzo de 2024, p. 3

Tras lamentar el asesinato de un joven normalista de Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó de la solicitud que hizo respetuosamente a la Fiscalía General de la República para que atraiga el caso, a fin de que pueda conocerse lo que sucedió. Mencionó que el reporte de la policía estatal da cuenta de que primeramente recibieron un ataque de los estudiantes y posteriormente reaccionaron.

En conferencia, consideró que era muy lamentable que este episodio se registrara a pocos días de la irrupción de normalistas en Palacio Nacional y destacó que el homicidio no ocurrió como consecuencia de un enfrentamiento entre estudiantes y la policía estatal, sino fue otra situación:

Son dos jóvenes que van en un carro, la policía de Guerrero sostiene en sus declaraciones que era un carro robado; pasan un arco, que sí está a la entrada de Chilpancingo viniendo de Tixtla, y cerca de un hotel los detienen. Dicen los policías que los muchachos disparan y responden los policías, y lamentablemente pierde la vida un joven , detalló López Obrador.

–¿Los jóvenes normalistas pueden estar preocupados por estos hechos?

–Que no reprimimos a nadie y no vamos a responder con violencia de ninguna manera, por convicción, no somos represores.