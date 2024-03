A

yotzinapa y las luchas feministas son dos de los tantos pendientes de este gobierno que está por terminar. Se irá no sólo sin haber resuelto el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sino con un estudiante de la misma escuela normal abatido por la policía. Se irá también sin haber resuelto las demandas de las decenas de miles de mujeres que cada 8 de marzo llenan las calles del país para exigir el fin de la impunidad, el paradero de sus hijas y un alto al feminicidio que cobra 12 vidas diarias en este México sin justicia.