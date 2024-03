Me dio mucho gusto enterarme que miles de mujeres marcharon en el mundo con motivo del 8M, y es excelente que también en México lo hayan hecho libremente en demanda del cese de las agresiones y los feminicidios.

Conocer a Antonieta Rivas Mercado por medio de sus textos permite aprender sobre la historia de la educación de las mujeres, la forma en que se vivió la Revolución en la Ciudad de México y de la participación de ellas en los escenarios culturales y políticos de inicios del siglo XX.

Julio Antonio García Palermo

Recado a Vidulfo Rosales

En tiempos electorales la integridad moral de AMLO es el activo más importante para todos los que no están en la oposición.

De esa integridad, por ejemplo, viene buena parte de la persistencia y poder de difusión de que ha gozado la conferencia mañanera. En el seguimiento y la aprobación populares la oposición tiene, y lo sabe, un obstáculo político insuperable pues la persona del Presidente y su circunstancia son ya insustituibles.

A la integridad moral del Presidente sólo se le puede combatir con lo mismo y el movimiento por Ayotzinapa es una de las pocas fuentes de esa integridad que, en estos tiempos, es oro molido.

Por eso formar parte de dicho movimiento es valiosísimo e importa un deslinde que aclare si la violencia del pasado miércoles fue generada por los propios normalistas, como parte de una integridad moral adolorida o si se trató de la ayuda espontánea de una brigada negra.

Si este fuera el caso, le recomendaría no dejarse ayudar tan espontáneamente. Mucho está en juego en ese deslinde.

Anselmo Galindo

Invitaciones

Historia de mujeres

El Albergue del Arte invita a la corta temporada de la obra Historia de mujeres, de María Luisa Medina.

Sábados 9, 16, 23 y 30 de marzo a las 19:30 horas en el foro El Albergue del Arte, Alberto Zamora 32, colonia Villa Coyoacán. Reservaciones al 55-54-62-28. Entrada libre

Conjunto SCOP, patrimonio en riesgo

El Círculo de Reflexión, Buzón Ciudadano A. C., invitan a la reflexión y análisis sobre Conjunto SCOP, patrimonio en riesgo, con los compañeros de Iniciativa ciudadana en defensa del Centro SCOP . La cita es el 9 de marzo a las 12 horas, en el parque del Cartero José Refugio Ménes, de la colonia Postal, cerca del metro Villa de Cortés.

Círculo de Reflexión Buzón Ciudadano a. c. youtube Círculo de Reflexión Buzón Ciudadano a. c. Facebook Círculo de Reflexión Buzón Ciudadano a. c. Twiter

Imelda Beristain, Víctor Flores, Rosa María Almanza, Luciano Aguilar, David Villa, Salvador Munguía, Maru Nieto, Xóchitl Salazar, Inti Ernesto Salas, Tania Jiménez, Yolanda Macedo, Esperanza Espinosa y Antonio Villegas,