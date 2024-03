Carlos García

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 9 de marzo de 2024, p. 21

León, Gto., En el contexto del Día Internacional de la Mujer, el colectivo de búsqueda Madres Guerreras de León realizó una marcha para exigir la localización de sus familiares y de su compañera de Salamanca, Lorenza Cano Flores.

No me digas felicidades, levántate y lucha con nosotras , disculpen las molestias, nos están desapareciendo y matando y somos el grito de las que ya no están y no nos vamos a callar. Juntas somos más fuertes , eran algunas de las frases plasmadas en cartulinas. Las activistas hicieron un pase de lista de las mujeres y hombres cuyo paradero se desconoce; después caminaron por la calle Madero hacia la plaza principal de la ciudad.

Las madres buscadoras queremos que se nos reconozcan nuestros derechos como víctimas, como madres y sobre todo por las hijas desaparecidas y las ya encontradas desgraciadamente sin vida , manifestó la representante del colectivo Martha Cecilia Cruz Reyes.