De Palencia son temas que interpreta la Banda MS, como Mi razón de ser, No me pidas perdón y Me vas a extrañar; El Recodo con Me gusta todo de tí y La Arrolladora Banda Limón con Ya es muy tarde y Y que quede claro”, por mencionar algunos ejemplos.

Siempre fue mi sueño que algún artista famoso grabara alguna de mis temas y ver mi nombre abajo de una canción era algo que quería lograr; afortunadamente después de mucho trabajo, porque comencé a componer a los 16 años, mi sueño se logró. En realidad, nunca dudé de mi talento y la seguridad de que mis temas podrían convertirse en éxitos, lo cual me ayudó a no rajarme o perder la paciencia.

▲ El compositor sinaloense se enfoca en crear nueva música y en preparar sus conciertos donde será el protagonista en diversas fechas aún por definir. Foto cortesía del artista

Sobre su profesión puntualizó: lo importante es escribir una canción de la nada, en un momento de inspiración y que ésta con el tiempo llegue a ser parte del himno de muchas personas, de sus historias de amor, desamor y hagan suyas las letras; ha sido satisfactorio conectar con los sentimientos y emociones del pueblo .

Horacio Palencia contó que tiene más de tres mil canciones, pero no todas cuentan mis vivencias, imagínate; sino que me convierto en sicólogo, incluso de los artistas, quienes dicen: estoy pasando por cierta situación y quiero una canción de amor o de dolor y piden letras como un traje a la medida, lo cual me ayuda a ponerme en sus zapatos y a escribir algo que interpreten con sentimiento para que lleguen al corazón de las personas .

Sobre Juan Gabriel o Joan Sebastian, quienes han escrito letras inmortales y exitosas expresó: no sería sano compararme con ninguno de esos monstruos, de esos artistas, que también han sido mi inspiración e influencia; todo lo que he logrado, hasta ahora, sin querer superar a nadie ha sido porque me gusta lo que hago, además de cuidar mi sello de calidad en mis canciones y es el público quien decide si son éxitos o no .

La prolífica trayectoria de Palencia, de más de dos décadas, a pesar de las satisfacciones y éxitos, también ha tenido sus contratiempos y ha sostenido una batalla legal por los derechos de autor de la canción Mi razón de ser, pues se le acusó de plagio. Eso todavía no termina al 100 por ciento, pero hasta ahora vamos bien; ya se ganó esa parte con base en las evidencias y pruebas .