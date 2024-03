La combinación de un director reverenciado, un elenco impecable, éxito comercial y crítico y un tema relevante indica que no hay ninguna razón para pronosticar otra cosa , dijo Scott Feinberg, columnista de premios de The Hollywood Reporter a la Afp.

La sociedad de la nieve

En la categoría para mejor película internacional, los pronósticos se inclinan a Zona de interés, el drama sobre Auschwitz con el cual el Reino Unido espera hacerse con el Óscar.

Le sigue de cerca la producción española La sociedad de la nieve, que aborda los dramáticos 72 días que vivieron los jóvenes de un equipo uruguayo de rugby en los Andes de 1972 cuando se avión se estrelló y fueron dados por muertos.

Dirigida por el español J.A. Bayona, y con un elenco mayoritariamente argentino y uruguayo, la cinta llega además nominada a mejor maquillaje, rubro en el que está como favorito el legendario Kazu Hiro, a cargo de Maestro.

¿Qué pasará con Barbie?

Lanzada el mismo fin de semana que Oppenheimer y con más de mil 400 millones de dólares en taquilla, la surreal sátira feminista puede dejar la gala con las manos vacías.

Además de competir en premios técnicos como vestuario, tiene dos piezas en el rubro de mejor canción.

Tanto What Was I Made For, de Billie Eilish, y la poderosa balada I’m Just Ken, entonada por el nominado a mejor actor de reparto Ryan Gosling, sonarán en vivo en la gala del domingo.

Con Margot Robbie, quien encarnó a la muñeca más famosa de todos los tiempos, nominada como productora en la categoría de mejor película, America Ferrera como mejor actriz de reparto, y Greta Gerwig en el apartado de guion, el elenco y equipo de Barbie debe inundar de rosa la famosa alfombra roja de los Óscar.

Da’Vine Joy Randolph (Los que se quedan) es la firme favorita para llevarse el premio a la mejor actriz de reparto, mientras que la sátira racial American Fiction puede amargarle la fiesta a Oppenheimer en el rubro de guion adaptado.

Un triunfo para 20 Days In Mariupol al mejor documental, donde también compite la chilena La memoria infinita de Maite Alberdi, podría traer la atención de vuelta, aunque sea de forma momentánea, a la guerra en Ucrania.

Spider-Man: A través del Spider-Verso domina las apuestas en mejor película animada, en la cual también compite El niño y la garza, del maestro japonés Hayao Miyazaki.

Jimmy Kimmel regresa para animar los Óscar por cuarta vez.

Su elogiada participación el año pasado ayudó a elevar la audiencia a casi el doble de lo registrado durante la pandemia.

La 96 gala de los premios de la Academia comenzará en Hollywood mañana a las 16 horas locales.