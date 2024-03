a semana pasada se reunió en Nairobi, Kenia, la sexta Asamblea Mundial del Medio Ambiente (UNEA 6, por sus siglas en inglés). Uno de los temas más controvertidos fue la geoingeniería solar, una forma de manipulación tecnológica del clima global, supuestamente para bajar la temperatura. La propuesta de resolución, promovida por Suiza con apoyo de Mónaco e Israel, no prosperó, debido posiciones irreconciliables. Estados Unidos insistió para que se avance en la investigación de esta peligrosa tecnología (para facilitar su uso), mientras los países africanos y otros países del Sur Global, incluido México, demandaron que cualquier decisión al respecto, debe empezar por afirmar la moratoria contra la liberación de esta tecnología que existe en el Convenio de Diversidad Biológica y asegurar que no se puedan realizar experimentos de campo en ningún país ( https://tinyurl.com/ybhjncd3 ).

El grupo de países africanos, así como otros países del Sur, entre ellos México, Colombia, Pakistán, Fiji y Vanuatu, estaban interesados en crear un repositorio público de información seria e independiente sobre los riesgos de la geoingeniería solar y sus impactos, por ejemplo en la soberanía alimentaria, la salud, la seguridad y las tensiones geopolíticas. Abogaron por la inclusión en ese repositorio de información no solamente académica, también proveniente de pueblos indígenas, organizaciones de mujeres y sociedad civil. Pero dejaron claro que no están dispuestos a favorecer la investigación para su desarrollo, pues además de los riesgos ambientales de la tecnología, ésta aumentará la desigualdad global. Proponen desarrollar un mecanismo internacional para asegurar que no se use la tecnología, como plantea el Acuerdo Internacional de No Uso de la geoingeniería solar , iniciativa firmada por 500 científicos de 61 países (https://www.solargeoeng.org/).

Por el contrario, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Japón están apoyando investigación tendiente a desarrollar la geoingeniería solar, y aunque nombran estudios de riesgo, plantean estudiar sus beneficios . Esos países insistieron en borrar todo lo que pedían los países del sur, e insistieron mucho en involucrar y darle un estatus de experto global de referencia en el tema al semiprivado World Climate Research Program (WCRP), agencia donde las investigaciones están mayoritariamente controladas por quienes están a favor de la geoingeniería.

La cancelación de la propuesta sobre geoingeniería en UNEA 6 fue un triunfo del principio de precaución y de la justicia climática. La geoingeniería es sin duda una propuesta de los contaminadores del norte para no cambiar nada y hacer nuevos negocios con más contaminación.

Es preocupante que institutos de la UNAM hayan recibido recientemente financiamente privado para trabajar sobre modelos de­ ese mismo centro sesgado a favor de la geoingeniería (WCRP). Sin duda, esta donación es una acción de los promotores de latecnología, para intentar atenuar las posiciones críticas sobre ésta enMéxico.

* Investigadora del grupo ETC