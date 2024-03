Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Sábado 9 de marzo de 2024, p. 14

La falta de financiamiento para alcanzar la igualdad de género en el mundo observa un déficit de 360 mil millones de dólares, situación alarmante , pues es un obstáculo para lograr la meta de equidad para 2030, de acuerdo con la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Al participar en el campanazo de Ring the Bell for the Gender Equality en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Galia Borja, subgobernadora del Banco de México (BdeM) comentó que con el aumento en la porción de mujeres en las carteras crediticias, disminuye el riesgo y se mejora el perfil de pagos.

Los mercados de valores juegan un papel relevante para fomentar la inversión en las mujeres, por ejemplo a través de la emisión de bonos de género , aseguró la funcionaria antes de reconocer que México ha logrado avanzar, pero aún quedan retos.

El elemento central de la inclusión financiera femenina es su empleo. En México tan solo 46 de cada 100 mujeres participan en el mercado laboral, el porcentaje más bajo en América Latina.

Explicó que los mercados financieros son esenciales para seguir aumentando esta cifra, pues si continúan promoviendo la inversión en empresas manufactureras domésticas y extranjeras en México se crearán más puestos de trabajo.

Recordó que en 2023, tres de cada cuatro de los 250 mil nuevos empleos en el sector manufacturero fueron ocupados por mujeres, lo que muestra que en México están cambiando las oportunidades.