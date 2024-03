▲ Anna Lapwood, multiinstrumentista británica, autora de Luna, su álbum más reciente. Foto tomada de su cuenta oficial de Facebook

Ha fundado orquestas y coros integrados solamente por mujeres. Porque su causa son las mujeres. Por ejemplo, hace tres años reunió a 21 mujeres organistas para conmemorar, con un concierto magno, el centenario de la Ley de Representación del Pueblo de 1918, antecedente para el derecho al voto de las mujeres británicas.

Pero la significación de esa convocatoria en realidad la hizo Anna Lapwood para enaltecer la presencia de las mujeres en la música en general y en particular en el ámbito de la música de órgano. Y es también una de sus muchas respuestas al ¡toca como hombre! , siempre con una sonrisa luminosa.

Otra de sus hazañas consiste en la convocatoria, consecución, curaduría y realización de un proyecto denominado Gregoriana y que consiste en una antología de 12 obras para órgano escritas por mujeres bajo encargo.

En fin, que Anna Lapwood tiene mucho qué compartir. Su discografía es un manantial de prodigios, nace de su amor por la humanidad, los astros, la naturaleza, la belleza de la vida.

Su disco más reciente disco se titula Luna, y ella lo describe así: “Una de las temporadas que más amo cada año es el tiempo que paso dando clases en Zambia. Amo ese lugar por su gente, la música y las risas y la impresión de por vida que me dejó, y revivo cada año, de observar la noche estrellada desde ese sitio. Todo lleno de estrellas, brillantes, algunas titilantes, otras mudas, otras quietas, otras trazando órbitas, otras diminutas como motas y pequeñas como apenas pinchazos en el cielo.

“Con este disco, Luna, me imagino con ustedes, los escuchas, ahí, en Zambia, observando la noche estrellada, fascinados por la magnitud de lo que nos envuelve y lo que podemos ver. Pienso que si nos lo proponemos y nos ponemos de pie, nos ubicaremos ahí sin movernos de nuestro sitio original, y viajaremos a través del cielo de la noche explorando todas y cada una de esas estrellas y disfrutando sus personalidades tan únicas y tan nuestras.”

A la belleza de estas palabras de Anna Lapwood corresponde la belleza de la música que contiene este disco, Luna, que recomiendo con esmero.

Hay momentos en que tocamos lo sublime, en especial en el track 12, On the Nature of Daylight, del compositor alemán Max Richter, conocido del Disquero, donde hemos reseñado su discografía completa y en este caso tenemos una versión preparada por Anna Lapwood con órgano y un coro que ella dirige.

Otros momentos hermosos: la obra Mad Rush, de Philip Glass, quien originalmente la compuso precisamente para órgano pero quedó rebasada por las muchas versiones para piano, empezando por la que él mismo interpreta. También, partituras muy hermosas, escritas por mujeres: Grano de Luna, de Olivia Belli; Tierra de los sueños, de Kristina Arakelyan, y la bellísima Un elfo en un rayo de Luna, precisamente de Florence Price.

El disco debut de Lapwood se titula, no es casualidad, Imágenes, y contiene más belleza: Le Tombeau de Couperin, de Maurice Ravel, y la versión para órgano que hizo Anna de los Cuatro Interludios Marinos de Peter Grimes, escritos originalmente por Benjamin Britten.

El disco titulado Amanecer celestial, también de Anna Lapwood, reúne otras obras de compositoras notables, como las hermanas Nadia y Lili Boulanger, además de piezas hermosas como O Perfect Love, de Harry Thacker Burleigh; también: Drop, Drop, Slow Tears, de Richard Shephard; O For the Wings of a Dove, de Felix Mendelssohn en versión de Anna Lapwood.

Otro de los discos de Anna Lapwood es hermoso desde su título: All Things Are Quite Silent, tonada tradicional en arreglo de Kerry Andrew; el Ave Maria, de Rebecca Clarke; Sing to the Moon, de Laura Mvula. Es un disco de música de coro, dirigido por nuestra heroína, Anna Lapwood.

La sonrisa de ella, Anna, brilla como las estrellas que inundan nuestra corteza cerebral en este momento.

@PabloEspinosaB

[email protected]