Sobre quienes la han inspirado en su carrera expresó: en la danza me tocó una época en la que las mujeres tenían un discurso muy importante, como Martha Graham, por eso estudié su técnica en la London School of Contemporary. También está Pina Bausch, a quien tampoco conocí, pero en ese tiempo vi su obra. Sus discursos son completamente actuales, además con una fuerza femenina impactante .

▲ La maestra Gladiola Orozco Foto María Luisa Severiano

Maribel Michel recordó también que cuando surgió el movimiento zapatista, Lynton se fue con ellos para apoyar con sus conocimientos, y como llegaron muchos niños improvisó juegos con danza para distraerlos y apapacharlos en esos momentos.

La coreógrafa, quien inició sus estudios en danza flamenca en la escuela Las Cabales, en Jalisco, dijo que la labor de Laura Rocha y Cecilia Appleton se ha convertido en un camino a seguir, pues son mujeres constantes en la coreografía, la formación, la investigación y han roto barreras. Su fuerza física y su búsqueda en el desarrollo de estilos es también un ejemplo a seguir; además, ambas son luchadoras por los derechos de los artistas de la danza.

La creadora comentó que figuras como Guillermina Bravo y Ana Mérida en su época rompieron con todas las estructuras y fueron innovadoras. Ellas lucharon por ese sueño de la danza y, en cierta manera, se volvieron gestoras y promotoras, quizá sin saberlo. Lucharon por que los bailarines tuvieran un espacio digno para trabajar .

La bailarina y coreógrafa Jessica Sandoval indicó que fue la maestra Gladiola Orozco quien la hizo enamorarse de la danza y le abrió la puerta al mundo del arte.

“Ella me hizo entender la danza, y recuerdo que en mi mente dije: ‘sí, para esto sirve y este es el objetivo, y funciona para conmover al espectador y conocerte a ti mismo como persona’.”

Reiteró que Orozco fue la mujer más influyente en su vida y hasta la fecha mantiene una estrecha relación con ella. Me mostró a lo que me quería dedicar en la vida; me enseñó el trabajo hecho con amor, con convicción y mucha determinación, eso artísticamente por un lado, pero como ser humano me enseñó cómo actuar en la vida y darme libertad .

Sandoval, quien se formó con Gladiola Orozco en el desaparecido Ballet Teatro del Espacio, agregó que con la maestra aprendió la libertad en la creatividad y el desarrollo en la toma de decisiones.

Es una mujer muy libre, sensible, que entiende de manera muy especial la vida y al ser humano. Es la mujer más influyente en mi vida, con la que he compartido y convivido el arte de la danza.

Finalmente, Jessica Sandoval concluyó que han sido muchas mujeres fundamentales en la danza mexicana, como Guillermina Bravo, Lydia Romero, Tania Pérez Salas, Laura Rocha y Alicia Sánchez.