A la lista se suma el centro de servicio cotidiano, en el que se instalarán una lavandería y comedores en los que se consuman una comida corrida por 11 pesos, así como el servicio de spa gratuito, no sólo para mujeres, sino para adultos.

Brugada afirmó que los hombres tienen los principales puestos, porque las mujeres además de salir de trabajar son jefas de hogar, tienen que llegar corriendo a hacer de comer, buscan trabajos de medio tiempo y caen en la economía informal, porque hay otra tarea más grande, que son los problemas estructurales de esta sociedad .

La ex alcaldesa de Iztapalapa reprochó que los aspirantes a la jefatura de Gobierno me copiaron, los otros candidatos ahora hablan y dicen sistema público de cuidados y ponen el salario rosa. Eso no resuelve el problema .