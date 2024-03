De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 8 de marzo de 2024, p. 11

De gira por Tamaulipas para evaluar los avances en el sector salud, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el futuro para el país pinta bien: Se avizora que va a continuar la transformación. Esto que ya inició no lo van a detener, ya se sentaron las bases de la transformación y va a continuar .

En su conferencia, señaló que hay mucha gente que percibe el final de su administración sin que se hayan resuelto aún sus problemas. “Los entiendo, ¿no? Vamos a seguir trabajando para seguir resolviendo problemas, pero también ya no nos van a quitar, como querían, hasta el derecho a la esperanza. Ya no, ya este pueblo dijo ‘basta’ y ya ha iniciado esta transformación y no la van a detener”.

Señaló que existe una realidad que no le parece al sector conservador, que es el hecho de que el periodo neoliberal fue de lo más trágico para el país porque afectó a mucha gente. Consideró que hay millones de damnificados de esta etapa de la historia, que se caracterizó por la privatización de ejidos y el agua. Les quitaron los derechos y las prestaciones y congelaron salarios.