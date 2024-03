Que las autoridades sean más conscientes, hacer bien la investigación. Muchas veces te dicen que sí, pero cuando revisó Idheas (la agrupación civil que la apoyó) detectaron mentiras, cosas que no habíamos dicho. La autoridad no es humana al tratar los casos.

Me asignaron un asesor jurídico, pero no hacía nada, y me traían vuelta y vuelta. Era muy desgastante; iba de Mérida (allí vive) para allá (Ciudad de México). Fue brutal, tanto en lo económico como en lo anímico . La indagatoria empezó a avanzar cuando recibió apoyo del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

Expone que las autoridades del estado de México al principio fueron muy groseras y durante su desaparición viví momentos de extorsión. No se cómo obtuvieron mis datos y los de mi hija. Me llamaron desde un penal de Tamaulipas . Cree que un agente Ministerio Público de Tlalnepantla, del área de feminicidio, filtró los datos.

Moni desapareció en las instalaciones de su trabajo; obviamente el suceso ocurrió adentro . Laboraba en Tlalnepantla, era la contadora de una empresa.

Anduvimos en búsquedas en hospitales, Ministerios Públicos y en albergues, con la esperanza de hallarla con vida. Tuvieron que pasar 382 días para recuperarla, nunca se me van olvidar. La encontraron en Huitzilac, Morelos. Estaba en un bosque y emplayada (envuelta en plástico). Mi hija tenía 30 años cuando sucedió .

En el contexto del Día Internacional de la Mujer, manifiesta que “como mamá ha sido muy duro por el vínculo. Lo peor es cuando te la entregan, y no puedes abrazarla, no puedes besarla ni despedirte, ni decirle tantas cosas que quedan pendientes. Todo se convierte en coraje e impotencia.

A la fecha me pregunto por qué, por qué ella. Y no sólo ella, sino ¿por qué todas?

Revictimizada

La mañana del 20 de marzo de 2021, Paz Rodríguez encontró a su madre, Melesia García, de 72 años, asesinada en su domicilio de Milpa Alta. Esa escena no logra borrarla de su mente. Cuando entré a la casa y vi a mi mamá sin vida, sólo atiné a gritar fuerte .

A punto de cumplirse tres años del crimen, no hay detenidos. Nadie vio nada y las cámaras de la calle no ayudaron, una estaba descompuesta y otra apuntaba al cerro. El único referente de lo que sucedió dice que fue el alboroto que hicieron en la madrugada el perro y el guajolote de su madre.

Cuando acudió al Ministerio Público, “el fiscal nos dijo ‘ustedes tienen la culpa por dejar sola a su mamá’. Ahora sé que nos revictimizaron, pero en ese momento te culpas, y además estás traumada por lo que viste. Nadie tiene el derecho de quitarle la vida a una mujer sólo porque está sola”.