Carolina Gómez Mena y Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Viernes 8 de marzo de 2024, p. 7

De las 18 mil 469 mujeres asesinadas en el país de 2019 a la fecha, sólo 25.2 por ciento se han investigado como feminicidios, es decir, poco más de 4 mil 600 crímenes, expone María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

Con motivo del Día Internacional de la Mujer (8-M), sostiene que las autoridades estatales prefieren tener más homicidios, porque no quieren asumir que son estados feminicidas y destaca que al ser un delito del fuero común, los feminicidios se deben leer a nivel federal y estatal .

La defensora de derechos de las mujeres hace notar que mientras algunos estados registran un escaso porcentaje de feminicidios, otros no, pero advierte que ello no significa que esos delitos sean infrecuentes en las entidades con cifras bajas, sino que no se investigan como tales.

Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) refieren que en 2019 hubo 944 feminicidios; en 2020 fueron 947; en 2021, 981; en 2022, 959, y en 2023 se contabilizaron 832.

La dependencia indica que en enero de este año el feminicidio bajó 42.6 por ciento respecto a diciembre de 2018, y detalla que en ese mes hubo 58 crímenes de este tipo y en diciembre de 2018 fueron 101.

La SSPC asegura que enero pasado es el mes con menos feminicidios en lo que va del sexenio, pues en el mismo mes de 2019 se notificaron 70; en 2020, 75; en 2021, 76; en 2022, 81, y enero de 2023 fueron 76.