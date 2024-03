Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Viernes 8 de marzo de 2024, p. 5

La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI y PRD), Xóchitl Gálvez, responsabilizó a Claudia Sheinbaum de que haya contingencia ambiental porque, dijo, no hizo bien su trabajo en la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Afirmó que “no cerrará la refinería de Tula, Hidalgo, como demanda MC. Lo que haré, subrayó, será “modernizarla y terminar el kilómetro de ductos que falta para abastecer de gas a la termoeléctrica de Tula.

No es posible cerrarla; nos quedaríamos sin energía eléctrica en el Valle de México; debemos terminar la coquizadora en Pemex para que podamos dejar de quemar combustóleo. .

Durante su conferencia de prensa Sin miedo a la verdad, al ser interrogada sobre la interrupción del embarazo se definió como una mujer de libertades. No estoy de acuerdo con criminalizar en absoluto a ninguna que se practique un aborto; en ese sentido, serán los partidos políticos los que definan esa agenda. En este momento no es un tema de discusión; he dicho que aquellas que decidan tener a sus hijos no van a estar solas .

Recordó que la Corte se ha pronunciado sobre el tema para garantizar ese derecho, y no vamos a dar ni un paso atrás en esos garantías. Quiero decir a las mujeres que voy a cuidar de ellas, van a contar conmigo .