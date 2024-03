Al exponer que no vamos a soltar a estos manipuladores y lo que está haciendo la derecha , el líder morenista adujo que, como se los recomendó el ex canciller Jorge Castañeda, están en la guerra sucia contra la candidata de Morena e insistió en que el bloque opositor paga bots para difundir noticias falsas y generar tendencias, lo cual hacen con todo el cinismo .

Explicó que, aunque en muchas de las publicaciones se colocan las etiquetas o hashtags con faltas de ortografía, les faltan letras o tienen errores en la fecha e incluso en el año de la votación, consideró: “no es que seamos ingenuos, no es que (la oposición) sean tontos, no es que se equivoquen, lo que buscan al final del día es que prevalezca el mensaje, si les falta una ‘ele’, realmente no les importa”.

También dio a conocer que circula un video sobre un fragmento de un narcocorrido con imágenes del presidente López Obrador y en el que el propio dirigente de Morena aparece, “para decir que estamos financiados –esta idea que están promoviendo– por el narcotráfico. Hemos detectado una fuerte inversión en Facebook y en distintos sitios para promover esta canción”, por lo que reiteró su llamado a las distintas plataformas para tomar medidas.