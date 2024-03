Sin embargo, aseguró que “ya se han montado en este lamentable asunto grupos de derecha, conservadores e incluso partidos que están contra la transformación, hasta organismos internacionales, supuestamente defensores de derechos humanos, organizaciones supuestamente no gubernamentales de la sociedad civil, supuestos defensores de derechos humanos; es un coctel de provocadores que están contra la transformación. Entonces, por eso no vamos a caer en la provocación.

Me huele más al PRI, es Guerrero , comentó, al recordar que antes de la última elección de un gobernador priísta en esa entidad hubo acciones similares.

“¿Cuándo se había visto que quisieran tumbar la puerta o tumbaran la puerta de Palacio? Nosotros no reprimimos, no desaparecemos a nadie, no ordenamos masacres, no torturamos, no somos represores (…) Si es que están participando los jóvenes de Ayotzinapa –que todavía está por verse si fueron los estudiantes, porque en una de esas es gente que reclutan para llevar a cabo estas acciones, mercenarios, porros, pero eso ya lo vamos a saber–, pero si fuesen los jóvenes de Ayotzinapa, les diría que eso no es revolucionario, eso es contrarrevolucionario.”

El Presidente consideró que en la trifulca del miércoles sólo había dos o tres padres y los abogados. Entonces, ¿quién está conduciendo ese movimiento? .

“Están nuestros adversarios desesperados y están recurriendo a la guerra sucia” con actos como el ocurrido en Palacio Nacional, señaló.

Deslizó suspicacias sobre la movilización, porque dijo que el martes pasado, en el plantón frente a Palacio, sólo había dos camiones y luego llegaron seis más. ¿Quién pagó los camiones?... Ahí vamos a ir conociendo la verdad …

También dijo que le llamó la atención que los manifestantes del miércoles llevaban tenis nuevecitos y cuestionó que no hubiera ocurrido una protesta semejante durante gobierno de Enrique Peña Nieto.

En Palacio Nacional, ayer comenzó la reparación de los daños en los muros y en la puerta de acceso de Moneda 8.