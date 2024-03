C

oncluyo hoy esta serie sobre la estrategia de superación de la pobreza (ESP) en América Latina y el Caribe (ALyC) propuesta por el PNUD en 1990, con la esperanza de que Claudia Sheinbaum (CS) se apropie de lo mejor de ella y la aplique en su gobierno. Dimensión de género. La perspectiva de género no considera aisladamente a las mujeres, ni las concibe como vulnerables , empieza señalando DSP y continúa: “Cuestiona, en cambio, la relación entre hombres y mujeres que constituye la problemática de género y se debe restructurar a fondo para facilitar la construcción de una sociedad más equitativa en la dimensión de género, más justa y más humana. El punto de partida de la ESP es el reconocimiento de que las mujeres pobres forman parte no sólo de estratos sociales carenciados, sino también de un género subordinado y oprimido”. DSP sugiere repensar los conceptos económicos básicos a la luz de una visión integral de la sociedad que comprenda el ámbito privado del hogar. En primer lugar, señala DSP, deben redefinirse el trabajo doméstico y el no remunerado como trabajo productivo e incluirse como tales en las cuentas nacionales y en las estadísticas laborales. En segundo lugar, debe redefinirse el concepto de hogar, eliminando dos supuestos falsos: equidad interna en el hogar y que todos sus miembros participan en la toma de decisiones . DSP distingue dos niveles de intervención. El primero con implicaciones de restructuración de las relaciones de género a largo plazo: nuevas opciones para las relaciones laborales, la legislación, las responsabilidades en las tareas domésticas, la abolición de la división de género del trabajo (los hombres en tareas remuneradas, las mujeres sólo en las domésticas y reproductivas); para que las mujeres controlen su sexualidad y su capacidad reproductiva, y para eliminar la coerción y la violencia masculina sobre ellas. El segundo se relaciona con acciones prácticas con implicaciones más inmediatas, orientadas a satisfacer los requerimientos de guarderías y otros servicios comunitarios. El derecho al trabajo no se reconcilia fácilmente con la reproducción. Las guarderías de jornada completa son ya indispensables. Estas guarderías, cuando son públicas, pueden tener efectos sinérgicos importantes, pues además del cuidado, proporcionan alimentos subsidiados y pueden estimular la organización autónoma de las madres. Concluye así el texto sobre la dimensión de género de DSP: Los hogares donde la mujer percibe/controla el ingreso familiar logran un mayor bienestar con los mismos ingresos, lo que refuerza la importancia de liberar trabas para su incorporación sin duplicar su jornada de trabajo.

Dimensión tecnológica . El crecimiento económico y la innovación tecnológica actúan sinérgicamente. La innovación en los países en desarrollo, dada su dependencia de tecnologías importadas, ha sido generalmente intensiva en capital. En las empresas innovadoras la productividad del trabajo y los salarios son más altos y los niveles medios y superiores de los salarios se sitúan por arriba de la línea de pobreza. Pero la intensidad del capital frena la difusión masiva de estas innovaciones y el empleo a estos niveles de productividad crece despacio. Por ello, la pobreza disminuye a un ritmo lento incluso en condiciones de crecimiento acelerado. Por otra parte, la oferta tecnológica para la economía popular (EP) es muy escasa. La base de datos sobre tecnologías apropiadas para la superación de la pobreza, recopilada y publicada por el Proyecto Regional para la Superación de la Pobreza del PNUD, incluye 750 fichas tecnológicas que recopilan las mejores soluciones que se han desarrollado/adoptado en algún país de ALyC. “Cualquier esfuerzo integrado de apoyo a la EP –continúa DSP– tiene que incluir la variable tecnológica. Contar con una estrategia activa de innovación tecnológica es un elemento crítico. Ésta debe comprender lo siguiente: a) proseguir la investigación del fondo disponible de tecnologías apropiadas para la EP, y ampliar el campo de investigación a África y Asia; b) impulsar las capacidades de investigación y desarrollo, en especial para adaptar y desarrollar tecnologías apropiadas para la EP; c) establecer una amplia red regional-nacional para la transferencia y adopción de tecnologías apropiadas; d) alentar las capacidades regionales y nacionales para el desarrollo de bienes y servicios potencialmente competitivos en los mercados mundiales”. DSP argumenta que, para la economía campesina, los avances logrados en el laboratorio o campo experimental, rara vez funcionan sin una constante interacción entre investigadores y campesinos, porque los primeros tienden a ignorar la racionalidad, los recursos y, sobre todo, los conocimientos de los segundos. La esencia es generar nuevos conocimientos mediante el enriquecimiento cruzado de los conocimientos de investigadores y campesinos. Es dable usar ciertas tecnologías apropiadas como mecanismos disparadores del ingreso. Un ejemplo es la capacidad desarrollada en materia de hidroponía popular (cultivo sin suelo) por el Proyecto Regional para la Superación de la Pobreza en varios países de ALyC. La hidroponía popular en las viviendas urbanas ha demostrado ser una tecnología fácilmente transferible, tiene una tasa de rendimiento económico muy alta y la inversión por hogar es prácticamente despreciable”