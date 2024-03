Ap

Periódico La Jornada

Viernes 8 de marzo de 2024, p. 23

La Habana. El ex ministro de Economía Alejandro Gil Fernández, uno de los más cercanos colaboradores del presidente de Cuba, es investigado por la policía, a pedido de la fiscalía, según indicó ayer en una inusual nota oficial del mandatario, Miguel Díaz-Canel, en la que se mencionan graves errores . No se especificaron los delitos que habría cometido el también ex viceprimer ministro o los potenciales cargos que la fiscalía habría estimado.

El implicado ha reconocido graves imputaciones y, en consecuencia, renunció a su condición de miembro del Comité Central del Partido (Comunista de Cuba, PCC) y de diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento) , indica el comunicado.