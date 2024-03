▲ El canciller chino Wang Yi en la conferencia de ayer en Pekín, en la que destacó el tipo de relación de no alineamiento ni confrontación con Rusia. Foto Daniel González Delgadillo

Dejó claro que en esa idea, el gobierno de Biden no buscaría una nueva guerra fría, ni cambiaría el sistema chino ni respaldaría la independencia de Taiwán.

Si Estados Unidos se obsesiona con reprimir a China, al final acabará perjudicándose. El jefe de la diplomacia china constató cierto avance hacia una mejoría de las relaciones bilaterales tras el encuentro entre el presidente chino, Xi Jinping, y el estadunidense, Joe Biden, en San Francisco, California, en noviembre pasado, pero lamentó que continúa la percepción errónea sobre China, mientras las promesas que Estados Unidos ha hecho no se han cumplido .

La relación se sustenta, dijo, en la base del no alineamiento, la no confrontación y no atacar a terceras partes , hechos que, a su consideración, se reflejan en la convivencia del gigante asiático con ciertos organismos internacionales, como el bloque económico de los BRICS o en la Organización de Naciones Unidas (ONU) en la que es miembro permanente del Consejo de Seguridad.

Respecto del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, afirmó que el gobierno de Xi Jinping está dispuesto a allanar el camino para poner fin a esta guerra y entablar negociaciones de paz lo antes posible; además, apoya la oportuna convocatoria de una conferencia internacional para la paz reconocida por ambos países, con representación de las partes y discusión imparcial de los planes sobre la posguerra.

En otro frente, Wang calificó la ofensiva militar de Israel en Gaza de una vergüenza para la civilización , dado que “en pleno siglo XXI este desastre humanitario no pueda detenerse, con lo que reiteró los llamados de su gobierno a un cese el fuego inmediato para proteger a la población, sobre todo a los niños.

La catástrofe en Gaza vuelve a recordar al mundo que los territorios palestinos han sido ocupados por demasiado tiempo, y eso no puede seguir siendo ignorado , sostuvo, e insistió en que el planteamiento de la instauración de dos estados , uno palestino y otro israelí, son la solución a este largo conflicto, y respalda la plena adhesión de un Estado palestino a la ONU.

Anuncia visado libre a 5 países de la UE y Suiza

En medio de las tensiones con la Unión Europea por el comercio, la tecnología y otros asuntos políticos, Wang aseguró que China adoptará una política libre de visado para Suiza, Irlanda, Hungría, Austria, Bélgica y Luxemburgo en una prueba experimental que comenzará a partir del próximo día 14.

Frente a un entorno internacional inestable y complejo , el canciller aseguró: China insistirá en ser una fuerza por la paz, por la estabilidad y por el progreso en el mundo .

Resaltó que el panorama mundial experimenta profundos cambios, y la sociedad humana se enfrenta a múltiples desafíos .