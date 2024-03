De la Redacción

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que el problema de la violencia y la inseguridad en Tamaulipas sea de gran magnitud y aseguró que el gobernador Américo Villarreal no tiene relaciones de complicidad con la delincuencia, con nadie. Es autoridad .

Interrogado sobre la operación de grupos criminales en los municipios de Reynosa y Río Bravo, el mandatario respondió: Existe el problema que tú mencionas, no en esa magnitud porque, si no, nuestros datos (de incidencia delictiva a la baja en el estado) serían otros. Porque puede ser que haya cifra negra, que la hay, en delitos como extorsión, robo, pero en homicidios no hay prácticamente cifra negra .

Durante la mañanera, que ayer se realizó en la capital, Ciudad Victoria, un reportero del estado le hizo ver que las cifras de índices delictivos que minutos antes presentaron tanto el gobernador como el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, eran generales para toda la entidad, pero el problema real de inseguridad se enfrenta en Reynosa y Río Bravo, donde incluso se ha dado el despojo de ranchos y tierras ejidales por parte de criminales y se han cerrado negocios.

Al respecto, el Ejecutivo apuntó: “No, sí, pero de todas maneras la tendencia en Tamaulipas en general es de que va disminuyendo la incidencia delictiva. Y vamos a tomar en cuenta lo de Reynosa y Río Bravo (…) Lo vamos a revisar. Y es nuestra responsabilidad garantizar la paz y la tranquilidad. Hemos avanzando bastante y vamos a seguir”.