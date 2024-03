Israel Campos Mondragón y Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Viernes 8 de marzo de 2024, p. 8

A pesar de Barbie, las mujeres no tienen protagónicos en Hollywood; la cuota de películas con ellas en roles principales decayó el año pasado, de acuerdo con una nueva investigación divulgada este jueves. En 2023 que la taquillera cinta feminista, protagonizada por Margot Robbie y dirigida por Greta Gerwig, destronó a sus competidores en las salas de cine, apenas un tercio de los filmes tenía una mujer a la cabeza del elenco, revela el Informe de la Diversidad de la meca del cine.

“Incluso cuando Barbie batió récords de taquilla, la industria demostró que había seguido infravalorando las películas centradas y dirigidas por mujeres, ya que éstas perdieron terreno en lo que se refiere a la representación de las protagonistas teatrales, las guionistas y los actores totales”, señala el informe, elaborado por la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA).

Llamada de atención

La proporción de películas con una mujer como protagonista aumentó constantemente durante la pasada década, hasta 2019, según los investigadores. Ese año, 44 por ciento de las películas producidas en Hollywood tenían en el papel principal a una fémina. Pero desde entonces, la proporción cayó, con apenas 32 por ciento de las cintas en 2023 con una de ellas en el rol protagónico. Es una llamada de atención para Hollywood , afirmó Ana-Christina Ramon, cofundadora del informe y directora de la Iniciativa de Investigación sobre Entretenimiento y Medios de Comunicación de la UCLA.

Agregó: los estudios necesitan invertir en mujeres y en sus historias. Las creadoras y cinéfilas son esenciales para el crecimiento de la industria .

Si bien Barbie fue postulada en ocho categorías a los premios Óscar, entre ellas a mejor película, tanto Robbie como Gerwig fueron desdeñadas en las categorías a mejor actriz y mejor dirección, respectivamente; mientras Ryan Gosling, quien da vida a Ken, sí fue considerado para aspirar por la estatuilla como mejor actor, lo que fue interpretado como una muestra del machismo que impera en Hollywood. Por ejemplo, en esta entrega del Óscar sólo la francesa Justine Triet está considerada en la lista como mejor director junto a Martin Scorsese, Christopher Nolan, Yorgos Lanthimos y Jonathan Glazer.

En la intensificación de la tormenta de mujeres, Taylor Swift se convirtió en el vórtice de la cultura pop, y no fue la única, también figuraron la combatividad de la actriz y activista Susan Sarandon, la férrea determinación de Fran Drescher al liderar la huelga de actores hollywoodenses y, por supuesto, la imperecedera rebeldía de Patti Smith, quien estuvo de visita en Guadalajara y la Ciudad de México apenas la semana pasada.

Susan Sarandon

La persistente actriz Susan Sarandon se manifestó en la crítica a lo que está ocurriendo en Gaza, calificando a Benjamin Netanyahu y sus seguidores de genocidas. Por sus señalamientos, le han rescindido varios contratos y reducido oportunidades de trabajo en la industria hollywoodense.

Recientemente, pronunció un emotivo discurso en Nueva York, mientras caía una pertinaz lluvia. La guerra es cuando tu gobierno te dice quién es tu enemigo; revolución, cuando lo descubres por ti mismo. Nuestro enemigo es el odio, el racismo, la colonización. Nuestro enemigo es el silencio de quien mira para otro lado cuando ve a niños aplastados, bebés hambrientos, madres que lloran. ¡Nadie será libre hasta que todos lo seamos! ¡Palestina libre!

Las opiniones de Sarandon provocaron un alud de comentarios de apoyo y desaprobación en las redes sociales, pero sin duda la inquebrantable posición social de la protagonista de Thelma y Louise sigue intacta.

Taylor Swift

No es que Swift no hubiera cosechado grandes éxitos en el pasado, pero recientemente llegó a niveles exorbitantes, desde The Eras Tour, que conquistó el planeta, el relanzamiento de más álbumes para la recuperación de su catálogo, su película de concierto que batió récords, convertirse en multimillonaria y, por supuesto, por su relación con el tipo de los Jefes de Kansas .

La cantante rubia traspasó el mundo del espectáculos por varias razones: ser considerada factor decisivo en la próxima elección presidencial en Estados Unidos, al convocar a sus millones de swifters a manifestarse en las urnas.