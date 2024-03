Ap y Afp

Periódico La Jornada

Viernes 8 de marzo de 2024, p. a12

Yedá. La empleada del equipo Red Bull cuya denuncia provocó una investigación por conducta inapropiada del jefe de la escudería, Christian Horner, fue suspendida, informó ayer una persona con conocimiento de la medida.

La persona pidió no ser identificada debido a que la escudería de la Fórmula 1 no ha revelado detalles sobre la investigación. Red Bull no respondió de inmediato a consultas de AP.

Hace una semana, la casa matriz desechó la denuncia de conducta inapropiada por parte de Horner ha-cia la trabajadora del equipo. Entonces, la compañía señaló que la empleada tenía el derecho de apelar.

Horner declinó formular comentarios sobre la sanción cuando compareció en una rueda de prensa en Yedá, antes del Gran Premio de Arabia Saudita este fin de semana.

Me temo que no puedo comentar sobre algo que es confidencial entre una empleada y la compañía , indicó el directivo.

Al día siguiente que la denuncia fue desestimada, durante la sesión de prácticas antes del Gran Premio de Baréin, un archivo que contenía la evidencia contra Horner fue enviado por correo electrónico a aproximadamente 200 personas en el paddock de F1, entre ellas Liberty Media, la F1, la FIA, los directores de los otros nueve equipos y múltiples medios de comunicación.

La autenticidad del documento, que fue enviado desde una cuenta de correo genérica, no ha sido verificada por The Associated Press.