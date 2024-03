“En ese momento muchas mujeres escondían sus embarazos para que no las corrieran o no las hicieran menos; yo no hice eso, me enfrenté a la federación de mi disciplina (parapowerlifting) y lo anuncié desde que me enteré. Hoy mi hija es la principal motivación.

“Fue muy complicado entrar en el parapowerlifting, sobre todo porque la rama femenil no estaba integrada en el programa olímpico ni paralímpico. La federación nos ponía entrenadores que ni siquiera eran de la disciplina, ¡eran de futbol!

En mi caso nunca tuve problemas con las marcas, siempre las alcancé e incluso las superé, lo más difícil fue contar con la credibilidad de las autoridades, pues al ser mujer siempre te discriminan, te minimizan, no había quién creyera en nosotras, topé con pared varias veces, pero eso en lugar de desanimarme, me motivó y me hizo más fuerte , comentó.

En el contexto del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este 8 de marzo, la atleta lamentó que aún prevalezca la discriminación de género en el ámbito deportivo del país.

“En varias ocasiones la he sufrido por el simple hecho de ser mujer. Por ejemplo, cuando quise tomar la batuta de la Federación Mexicana de Powerlifting convencional, demostré a escala internacional que el actual presidente del organismo lucraba con los deportistas, se robaba el dinero, no trabajaba, y no les importó, hicieron de todo para que yo no llegara ahí, pero eso no me detuvo y formé mi propia federación.