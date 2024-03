Aurelia Cortés Peyron (Ciudad de México, 1986) puntualizó que “la escritura, para cualquier grupo que haya sido minorizado de alguna forma, puede ser una vía de empoderamiento, porque representa tomar el control de tu voz y hacerte oír. Sin embargo, no es exclusivo de la poesía, sino del acto de enunciar y de toda expresión artística.

He constatado que el acto de escribir ha salvado a algunas autoras de depresión, les ha devuelto el contacto con su dignidad e, incluso, las ha liberado. La escritura es muy poderosa, y con las palabras se pueden construir puertas o paredes.

Para Carmen Nozal (Gijón, Asturias, 1964), escribir un poema no siempre tiene el propósito de lograr una estética impecable o transmitir un mensaje revolucionario, pues es un tema con muchas aristas.

Mi tía materna me arrullaba recitándome poemas de Santa Teresa de Jesús y de Sor Juana Inés de la Cruz. Sin saber, despertó la poesía en mí. Ambas autoras se convirtieron en mi veneración y en los pilares de mi trabajo poético.

“Es una de las poetas contemporáneas que más admiro y de la que me he alimentado a lo largo de los años. Estoy convencida de que este género literario reside en el interior de todos los seres humanos, aunque en algunos permanece despierto.

De su obra y de sus palabras he aprendido que la poesía puede ser, y se vuelve más interesante cuando es un espacio heterogéneo, en el que conviven y se amalgaman todos los registros y formas: el habla de la vida cotidiana al lado de términos especializados; el ensayo de ideas y la sonoridad de las palabras; la reflexión filológica y la autobiografía.

Xicotepec Años roble (2021), publicado por la Universidad Autónoma Metropolitana, es el título con el que Cortés Peyron explora la noción de pertenencia, la idea de habitar, la formación de la identidad con relación a la escritura, la amistad entre mujeres y la complejidad de un sistema vivo, como el bosque.

Fin de la era prostática de la literatura

Profesora, investigadora y estudiosa de la poesía mexicana contemporánea, Eva Castañeda (Ciudad de México, 1981) sostuvo: “jamás he considerado a este género literario como un refugio. Me interesa de modo crítico la literatura en todas sus formas; diría que no soy poeta, sino escritora.

“El canon literario ya cambió, se abrió gracias a la lucha política de las mujeres. Los años prostáticos de la literatura llegaron a su fin. En la actualidad, quienes están escribiendo las propuestas literarias más interesantes son (en su mayoría) las escritoras.

No creo en la inspiración; es una idea anacrónica completamente. Me interesa la relación entre la literatura, la política y la historia, además de que mis letras fomenten incomodidad y reflexión.

Mezcla de belleza y profundidad

Melisa Arzate Amaro (Ciudad de México, 1985) es una escritora que descubrió en las letras poéticas “un designio ineludible para ir a lo más profundo de sí e intentar tocar al otro a través de la palabra.

“Mis grandes inspiraciones son Pura López y Anne Carson. En este momento las voces de las mujeres poetas están por todo lo alto con escritoras como Coral Bracho, Elsa Cross, Natalia Toledo o Rocío Cerón. Nadie se les compara.

“Una se dedica a la poesía porque no tuvo otro remedio. Amo profundamente leerla y escribirla, debido a que se entremezcla la más alta belleza con la más recóndita profundidad.

México posee el privilegio de tener algunas de las mejores voces femeninas de nuestro tiempo; con su lírica conmueven a los escuchas, sin importar el género, y hacen sentir el poder de la palabra y el arte. Esa es la finalidad de mi obra, además de hacer eco del legado de nuestras mentoras, concluyó.

Arzate Amaro acaba de terminar los libros Entera Nueva y Titila sangre, que se publicarán este año.