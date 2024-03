Vi que las familias de escasos recursos talaban los árboles para hacer leña, calentar el agua y preparar su comida, algo que afectaba el medio ambiente y su salud. Entonces, me propuse elaborar un calentador solar con materiales reciclados y de bajo costo.

Surte a tres familias

Después de tres semanas de trabajo, con la asesoría de sus profesores del taller y de sus padres, instaló el calentador solar en su vivienda, y surtir de agua caliente a su familia y a dos más.

Cuando vi que funcionaba me emocioné muchísimo, no podía creer que un invento tan loco podía cambiar la vida de las personas. Pero me sorprendí más cuando me dieron el reconocimiento del Instituto de Ciencias Nucleares a la Mujer, no imaginé poder ganar una distinción tan importante con un proyecto que sólo tenía planeado hacerlo internamente en mi familia.

Ahora, con 15 años de edad, Xóchitl Cruz considera que ese premio le abrió muchas puertas, y la motivó a continuar en el camino de la ciencia, campo en el que se mantiene actualizada, ya que cada viernes, después de sus clases, toma sus talleres en línea.

A la joven le entusiasma la idea de estudiar medicina y ser una gran doctora para ayudar a las personas, seguir con la ciencia, y apoyar a la gente. Para mí, la ciencia no sólo se trata de estar investigando, se trata de experimentar sin miedo al fracaso, porque son los experimentos los que nos dan la posibilidad de seguir adelante y tener un punto de vista nuevo , destacó.