Comentó que se han hecho intervenciones en las escuelas públicas de nivel medio superior a fin de tener oportunidad de atajar los casos de agresión a una etapa temprana, no sólo en los planteles, sino también en los hogares, e impulsar acciones para romper los círculos de violencia y generar una cultura de la paz.

A la par, añadió, se les da acompañamiento de manera legal y se impulsa su autonomía económica, lo que acelera mucho el proceso sicoemocional y las fortalece como mujeres, pues no es lo mismo ser dependiente de los agresores que contar con ingresos.

En entrevista con este diario, la funcionaria señaló que se realizó un estudio durante un año en el que se encontró que las víctimas padecen depresiones de larga data, trastornos de sueño y de alimentación, ansiedad y estrés postraumático, condición que se relaciona con las violencias que viven y la no garantía de sus derechos.

Hemos encontrado principalmente violencia sexual, acoso, hostigamiento e incluso violaciones, y eso nos ha dado la oportunidad de platicar de los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes, porque hay cosas que se dan como valores dados y no debe ser así , aclaró.

Primer contacto, docentes y personal administrativo

En estas pláticas, añadió, se ha involucrado a los docentes y al personal administrativo, que son muchas veces el primer contacto y que no necesariamente contemplan los protocolos de actuación en estos casos, aunque las escuelas ya los tengan, porque es un tema que supone un desafío y los profesores se paralizan, no saben qué hacer o no quieren hacerlo.

Consideró que las tareas encomendadas a la dependencia a su cargo se han venido cumpliendo. El saldo es positivo, hemos avanzado en estrategias de prevención y atención de las violencias, las abogadas en los Ministerios Públicos son parte estructural para que se garantice el acceso a la justicia, y se han tenido avances en toda la parte que se ha venido trabajando en materia de igualdad a nivel institucional .