n ¡Gracias! , su libro más reciente, el presidente López Obrador dedica uno de sus capítulos a lo que representó el sexenio de Calderón en costos para la salud, la seguridad, la vida y la soberanía en la relación que mantuvo con el narcotráfico, a través de Genaro García Luna. Una relación donde fueron comprometidos el Ejército y la Marina en un combate cuyo saldo sangriento fue prácticamente inútil. Y es que combatir la violencia con la violencia –reitera–, sin atender las causas sociales que la producen, no es sino vano intento.

En esa dinámica, López Obrador concluye que durante el gobierno de Calderón imperó en México un narcoestado sujeto a las agencias de Estados Unidos –en particular la DEA– y totalmente infiltrado por la delincuencia organizada. Uno de los efectos perniciosos de esta política fue la intervención abierta de ese país a través de su embajada. A ella obedecieron los operativos conjuntos de ambos gobiernos, como el llamado Rápido y furioso.

Muchas de esas apreciaciones y opiniones las ha ido desgranando el Presidente en las mañaneras, a lo largo de su gobierno. Llama la atención todo lo que se ha difundido y realizado en las últimas semanas en contra suya y para golpear a Morena y la campaña de Claudia Sheinbaum, su candidata a la Presidencia de la República. Suena a revancha del PAN y sus subaliados (PRI y PRD); de la DEA y del gobierno de Estados Unidos.

Después de la derrota estadunidense en Vietnam, la prensa tradicional ya no pareció suficiente para dar credibilidad a las políticas de Washington en materia de política exterior. Surgieron y se fortalecieron entonces centros de investigación ( think tanks) adscritos a ciertas universidades o bajo otros cobijos institucionales patrocinados por dependencias de gobierno, fundaciones y empresas. En no pocos de esos think tanks los neoconservadores hallaron ancho campo para producir documentos de carácter estratégico y menos científico que propagandístico.

Los think tanks apuran a la ciencia , aceleran sus trabajos y reviven ideas en las coyunturas electorales. Y la prensa y los intelectuales de Estados Unidos afilan, por supuesto, informaciones y juicios concomitantes. Ahora es el Instituto Baker; antes lo fueron centros similares. Recuérdense los documentos emitidos por el Instituto Santa Fe, uno de esos establecimientos anillados a la presidencia a través del Consejo de Seguridad Nacional.