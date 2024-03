Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 7 de marzo de 2024, p. 13

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se avanza en la reintegración de los servicios de salud que fueron subrogados a particulares en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).

Reiteró que las administraciones neoliberales privatizaron los servicios de salud, en particular en ese instituto, al que destazaron debido a que la corrupción se enraizó por años en el país, ante lo que sacó de su bolsillo un pañuelo blanco y rubricó: pañuelito blanco en corrupción. No lo permitimos, por eso nos alcanza el presupuesto y se atienden las necesidades de la gente, porque no hay corrupción .

Indicó que en el Issste privatizaron los laboratorios, los quirófanos, las ambulancias y hasta las camillas, y detrás de esto había gente que dirigió el instituto y otros políticos.

Ayer, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, comentó que por la mañana la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, quien también está a cargo del rescate del Issste, le informó que se avanza para que los servicios de esta instancia sean operados y ejecutados por el servicio público y no por terceros.