La escasa denuncia también se deriva de que los agresores amenazan a las niñas con que van a matar a sus familias, y cuando el violador es el papá o un familiar, es complicado que denuncien .

Aseguró que la tasa de condena es baja porque si las familias no luchan por la justicia, las carpetas quedan sin investigación .

En la víspera del Día Internacional de la Mujer (8M), apuntó que quienes son agredidas por integrantes del crimen organizado no denuncian debido a las represalias. La violencia sexual cometida por la delincuencia no se denuncia, y si las mujeres llegan a las secretarías de salud, piden que no se notifique a (la agencia del) Ministerio Público, porque las pueden matar , pese a ser un delito que se persigue de oficio.

Isabel Rodríguez, de RedMYH, detalló que el análisis fue elaborado por ésta, el OCNF y el Observatorio de Violencia contra la Mujeres, con apoyo de la Alianza Internacional para la Salud, los Derechos y la Justicia Sexual y Reproductiva.

El documento refiere que los estados no han cumplido la NOM-046 (sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres) y las declaratorias de alerta de violencia de género, pues no proporcionan de forma urgente exámenes y pruebas de detección de VIH e infecciones de transmisión sexual ni proporcional anticoncepción de emergencia a las víctimas.